La diputada de la CUP Laia Estrada ha explicat que el seu grup votarà a favor aquest dimecres del decret que modifica la llei de consultes perquè ja els va bé que es puguin fer consultes "en diferents formats". Però ha afegit que la CUP continua reclamant al Govern que quan faci el decret concret sobre les característiques de la consulta dels Jocs d'hivern s'incloguin les comarques del Berguedà, Solsonès i Ripollès. I ha demanat que no es "barregin les coses". "Negociarem quan toqui tant l'àmbit territorial com el tipus de pregunta", ha afegit Estrada tot i que el decret específic per la consulta dels Jocs d'hivern no s'haurà de votar al Parlament.

La CUP argumenta que amb la modificació de la llei es podrien fer consultes, per exemple, sobre Hard Rock o sobre els Jocs Mediterranis a Tarragona. I que, tal com permet la modificació, es puguin fer consultes "comarca per comarca" sense haver de preguntar tot Catalunya. Una altra cosa serà, segons ha dit, quan el Govern hagi de definir l'àmbit territorial i la pregunta per la consulta sobre els Jocs d'hivern del 2030. La CUP defensa que aquests jocs no s'haurien de celebrar i que, en cas de fer una consulta, s'hauria d'incloure a banda de les comarques del Pirineu i l'Aran tres comarques més. De moment, el Govern ha tancat la porta a incorporar el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès i argumenta que ja tenen veu en una taula territorial sobre la candidatura.