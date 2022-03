La crisi dels Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat ha obligat els comandaments del cos d’emergències català a elevar les mesures d’autoprotecció de prop de 5.000 persones que formen el teixit professional i voluntari que integra el servei de protecció civil a Catalunya.

La por que el funcionament anòmal que mostren des de fa mesos aquests equips d’aire pugui acabar provocant un accident s’ha incrementat encara més després de l’últim peritatge del principal fabricant amb què operen, Dräger, que en el seu informe ha explicat que es podria interrompre el subministrament d’aire. En altres paraules: estan exposats a quedar sense oxigen mentre treballen en un foc. Nou mesos després del primer incident registrat, ningú ha estat capaç d’esbrinar per què fallen els equips ni tampoc evitar que fallin. La conseqüència del despropòsit és que la capacitat de resposta dels Bombers s’ha hagut de retallar substancialment fins a nova ordre.

Segons la instrucció que la direcció dels Bombers ha traslladat als parcs, les actuacions de risc en edificis en flames o en atmosferes tòxiques només s’han de dur a terme amb urgència si se sap amb certesa que és un sinistre amb persones atrapades al seu interior . Per a la resta de situacions, les ordres són esperar que hi hagi davant del sinistre suficients efectius abans de fer qualsevol incursió per extremar les precaucions.

Vida o mort

Segons aquestes instruccions, no s’han de portar a terme «maniobres operatives d’alt risc» si no hi ha víctimes implicades en el sinistre. Qualsevol intervenció que impliqui l’ús d’equips de respiració –si s’ha d’accedir a un incendi d’interior o a un ambient tòxic– s’ha de posposar fins que davant del lloc es disposi de prou efectius per muntar un control d’accés a l’entrada i predisposar dos bombers suplementaris encarregats d’entrar i auxiliar els companys en cas de necessitat.

Les paraules exactes del document no entren en si no s’ha pogut implementar «el CACE nivell 1 i l’equip SOS». El CACE en nivell 1 significa que s’ha de muntar davant de l’entrada del sinistre un quadre de control i designar un responsable per mesurar el temps que cada bomber porta a l’interior del servei. Aquesta precaució, però, no s’ha de respectar si consta que hi ha una persona atrapada a dins. Aleshores sí que es podran dur a terme «maniobres immediates de rescat i salvament de persones», remarca la instrucció de la direcció dels Bombers.