La segona dona víctima mortal de violència de gènere el 2022 a Catalunya, la vuitena a Espanya, es deia Ivet i vivia en un pis de Barcelona del qual sortien crits gairebé cada nit. Eren discussions entre ella i la seva exparella, Diego. Dos joves de vint anys que a més eren pares d’un nen de 7. Segons els veïns, fa un mes hi va haver una mica més que crits i el que es va filtrar a través de les parets va ser el soroll de Diego colpejant Ivet. La germana d’Ivet, Clàudia, assegura que des que la parella es va separar, Diego l’amenaçava i la seguia. Ivet i Diego estaven citats dilluns en un jutjat de Barcelona per declarar per una denúncia presentada per ella. No es van presentar. Diego la va matar abans. Ivet no comptava amb cap mesura de protecció.

La denúncia que Ivet va interposar contra Diego va ser per amenaces. No va arribar a verbalitzar davant de la policia catalana que Diego l’hagués agredit. Segons les fonts consultades, van ser els mossos que la van atendre els que la van animar a presentar la denúncia contra la seva exparella. La dona va complir. I la va presentar. Dilluns tant Ivet com Diego havien d’acudir a un jutjat per ratificar-la. En lloc de presentar-se al jutjat, Diego la va matar i després es va entregar.