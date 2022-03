Marta Rovira és una «rara avis» al panorama polític català. Tot i residir a Suïssa, és l’única que, des de l’estranger, continua activament connectada i liderant, juntament amb Oriol Junqueras i Pere Aragonès, el seu partit, en aquest cas ERC. Rovira, en una entrevista de Catalunya Ràdio realitzada a Lausana, va desfer ahir algun mite sobre l’independentisme. Per exemple, que «no hi ha hagut mai unitat, el que hi havia era un objectiu comú», és a dir, l’1-O i la secessió. Parlant de la unitat, la secretària general d’Esquerra també va anunciar que «he estat dos anys i mig sense poder parlar amb Oriol Junqueras. Ha estat gairebé impossible reunir-nos tots, de tots els partits, i asseure’ns a parlar durant un o més dies».