El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha autoritzat el desbloqueig dels comptes de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l’expresident català, perquè pugui disposar d’un màxim de mil euros mensuals, l’equivalent al salari mínim interprofessional.

El magistrat ha estimat així la petició de la defensa, que el mes d’octubre passat havia sol·licitat el desbloqueig parcial d’un dels comptes bancaris de Pujol Ferrusola per afrontar les despeses de «manteniment» ordinàries del processat.

Pujol Ferrusola té bloquejats els seus comptes bancaris per ordre de l’Audiència Nacional, per fer front al pagament de les responsabilitats pecuniàries que puguin derivar-se del judici que haurà d’afrontar, amb el pare i la resta dels germans, per presumpte cobrament de comissions il·legals d’empresaris.

Pedraz va enviar el passat mes de juny la família Pujol a judici per fets que, segons la seva opinió, poden ser constitutius d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, 7 delictes contra la Hisenda Pública i un altre de frustració de l’execució.

Per aquests fets, la Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a l’expresident català, mentre que per als set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama per al primogènit.