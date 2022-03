L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha demanat a la Conselleria de Drets Socials que informi sobre les actuacions que s’han dut a terme arran dels informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció General de la Generalitat que van detectar irregularitats en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un ens públic creat el 2006 i que s’encarrega de la gestió de centres on viuen menors tutelats, pisos per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills, residències de persones amb discapacitat i centres de teràpia ocupacional. El seu president és el titular de la Conselleria de Drets Socials i el seu vicepresident, el responsable de l’àrea a l’Ajuntament de Barcelona, per tant les mesures correctores exigides assenyalen directament els mandats de la consellera Dolors Bassa i Chakir El Homrani (tots dos d’ERC).

Antifrau ha remès una comunicació a Drets Socials en què demana dades sobre dos dels assumptes que es recullen en les auditories de la Sindicatura i de la Intervenció General. En concret, sobre la «responsabilitat comptable» del 2017 que revelen aquests dictàmens i sobre «l’abonament indegut» d’uns complements percebuts per personal laboral fins el 2019. Aquests requeriments s’han realitzat en el marc d’un tràmit que l’OAC anomena «comunicació amb arxiu provisional». L’escrit estableix que s’arxiva sense perjudici que es pugui reobrir si hi ha dades noves. Fonts de la conselleria, actualment a les mans de Violant Cervera (Junts), mostren «màxima col·laboració per facilitar tota la informació» i assenyalen que la seva determinació és la de «millorar el funcionament» de l’ens i «enfortir la gestió».

Contractacions a dit

L’oficina pretén aclarir quines mesures s’han pres per pal·liar les irregularitats detectades: Contractacions a dit de 20 milions en un sol any, sobresous i desgavell en la comptabilitat. Aquest és el panorama que van detectar entre els anys 2014 i 2019 la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General al Consorci de Serveis Social de Barcelona. Les principals anomalies es van detectar entre el 2014 i el 2015, època en què el consorci estava controlat per membres de CiU i el gerent del qual era Josep Pera, que va signar convenis quan no li corresponia. Una altra de les males pràctiques detectades per la Sindicatura el 2014 és la contractació de serveis per a la gestió de determinades tasques que es van fer sense publicitat, transparència ni concurrència pública. Ho van fer usant una categoria aplicable quan l’adjudicatari és l’únic que pot fer aquesta feina.