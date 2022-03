L’Audiència Provincial de Barcelona va condemnar ahir a un any i mig de presó un manifestant del Tsunami Democràtic per pegar un mosso d’esquadra en els aldarulls durant el Barça-Madrid del 2019. El 18 de desembre, la plataforma independentista va convocar diverses protestes al Camp Nou per boicotejar el partit. Un cop va acabar l’encontre, els Mossos van carregar contra uns manifestants que tallaven un carrer. Segons ha acreditat la sentència, el manifestant condemnat va llançar llavors un objecte de plàstic als policies, va donar una puntada de peu a un mosso a la zona lumbar i després en va donar una altra a l’agent que va intentar detenir-lo.

La sala ha estimat que els fets provats suposen tant un delicte d’atemptat a l’autoritat, per haver desobeït les ordres policials, com un de lesions lleu, per la puntada que va donar al primer agent, que va estar 7 dies de baixa.