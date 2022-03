El ple del Tribunal Constitucional d’aquesta setmana té previst posar punt i final als recursos contra la sentència del procés encara pendents. Ahir es va conèixer que el ple de l’alt tribunal ha avalat la condemna per sedició i malversació imposada pel Tribunal Suprem a Oriol Junqueras i Raül Romeva. La resolució, que ha rebutjat el recurs d’empara que tots dos van presentar junts, va tirar endavant per sis vots davant de tres, els del vicepresident del tribunal, Juan Antonio Xiol, i els magistrats María Luisa Balaguer i Ramón Sáez Valcárcel, que redactaran el corresponent vot particular.

El ple, que continuarà avui, té previst resoldre també els recursos de Dolors Bassa i Joaquim Forn, de manera que es conclourà amb les impugnacions més importants del procés, les referides a la sentència del Suprem que els va condemnar, tot i que encara quedaran assumptes menors, com les impugnacions presentades per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el mateix Junqueras contra la negativa a deixar-los prendre possessió de l’escó que van obtenir com a eurodiputats. Les tres sentències es coneixeran en la seva integritat en els propers dies, una vegada estiguin preparats els corresponents vots particulars dels magistrats discrepants. La majoria amb què tiraran endavant aquestes resolucions és més exigua que amb la primera sentència per sedició, que va ser la de Jordi Turull, perquè ara en les deliberacions no hi han participat ni Cándido Conde-Pumpido ni Antonio Narváez, que es van abstenir després de ser recusats pels encausats, ni Alfredo Montoya, que segueix convalescent. Pèrdua d’unanimitat El Constitucional va perdre la unanimitat quan es va haver de pronunciar sobre les condemnes més greus. Aleshores Narváez ja s’havia apartat, però Conde-Pumpido i Montoya van votar amb la majoria en contra de concedir l’empara als condemnats. A això se suma que amb la renovació del tribunal es va incorporar al ple Ramon Sáez Valcárcel, que, com Xiol i Balaguer, considera desproporcionades les penes imposades pel Suprem.