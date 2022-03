La Policia Nacional ha desmantellat un entramat que presumptament captava joves amb la promesa de fer-los rics invertint en criptomonedes a través de classes sobre transaccions financeres no permeses a Espanya. La investigació ha conclòs que els caps de la trama «utillitzaven determinades tècniques de pressió pròpies de les sectes».

En aquest sentit, es calcula que el principal líder de la trama hauria captat unes 2.500 persones, que pagaven una quota mensual de 150 euros per la formació il·lícita. L’operació es va saldar amb vuit persones detingudes, dues a Barcelona.

La investigació va començar fa un any, després d’una denúncia formulada per una associació de víctimes de sectes que va detectar l’existència d’una acadèmia de formació en trading o negociació a curt termini de criptomonedes i altres productes financers. Des del 2019, l’entramat captava joves, alguns menors, a Barcelona i, posteriorment, a la resta del territori espanyol. En indagar, la policia va detectar que es tractava d’una plataforma formativa que era la successora d’una altra sobre la qual requeia una advertència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors des del 2017. A més, l’amo havia participat en altres estafes piramidals. Els caps de la trama havien canviat el nom a l’empresa per evitar que les víctimes poguessin sospitar de la presumpta estafa.