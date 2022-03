Matinal moguda al Parlament. El Govern s’havia citat a tres quarts de nou del matí, abans de l’inici del ple, a l’escalinata central per fer-se una fotografia unitària en defensa de la immersió lingüística, en un dia de vaga contra l’aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. El president Pere Aragonès, flanquejat pels consellers Roger Torrent, Laura Vilagrà, Tània Verge, Joan Ignasi Elena, Josep Gonzàlez-Cambray, Teresa Jordà i Natàlia Garriga, puntuals, es van preparar per a la instantània, però els consellers de Junts es van quedar fora del marc. Tots, tret del titular de Salut, Josep Maria Argimon, que es va despistar i va incomplir l’ordre del seu partit de no acudir a la cita. La plantada de la CUP ja estava anunciada, però la decisió dels socis postconvergents va ser inesperada.

Fonts republicanes van afirmar que tots els consellers de Junts havien confirmat la seva presència en la protesta davant del Parlament, fins al punt que els serveis de protocol de la Generalitat ja estaven atrafegats esbossant com ubicar els membres del Govern a la foto. Poc abans de sortir a l’exterior del Parlament, els consellers van advertir que el grup parlamentari de Junts no avalava la protesta. Molts no sabien què fer i altres, com Argimon, que estava de xerrameca amb un col·lega de l’executiu d’ERC, va acabar sortint a la foto.

Ja amb la sessió en marxa, una desena de persones van envair l’hemicicle. Porten des del 3 de novembre passejant en silenci davant del Parlament abillats amb cartells penjats del coll i lligats a l’esquena contra la «falsa» taula de diàleg i les «misèries» dels partits independentistes per no reprendre la declaració unilateral d’independència que no va tenir èxit el 2017. Però quatre mesos després, amb invitació parlamentària, es van asseure a la llotja i van baixar a l’hemicicle per interrompre la sessió de control.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es va veure obligada a aturar la sessió i els serveis de seguretat van haver d’entrar a l’hemicicle per fer-los fora, entre protestes per la «mala educació» dels polítics.