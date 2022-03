El president Pere Aragonès va ordenar a la Generalitat que exerceixi l’acusació en el cas Triacom de presumpte finançament il·legal de CDC. Aquesta investigació és una peça separada del cas 3%, que investiga el suposat pagament de comissions per part d’empresaris a l’extint partit. Fonts jurídiques van mostrar la seva sorpresa per la decisió del Govern, sobretot quan està compost per ERC i Junts i alguns dels seus dirigents van pertànyer a Convergència.

La petició ha estat enviada per l’advocacia de la Generalitat al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que s’encarrega de la investigació en què està implicada la productora audiovisual Triacom, dirigida per l’imputat Oriol Carbó. La sospita és que mitjançant aquesta empresa es canalitzaven aportacions de diferents societats cap a CDC, o que servien per pagar serveis del partit. En l’escrit s’especifica la sol·licitud de personació «en qualitat d’acusació particular» en la causa que «té com a objecte la investigació relacionada amb el presumpte finançament irregular» de Convergència, a través de Triacom. S’hi acompanya un document signat per Aragonès i dirigit al director del seu gabinet jurídic, Francesc Esteve Balagué, en què autoritza la compareixença de l’advocacia de la Generalitat «en representació i defensa» de la institució catalana. En la missiva, el president concreta que ha tingut «coneixement a través de diferents articles» en mitjans del cas Triacom i que, segons la seva opinió, «la investigació comprendria fets que afectarien els interessos i l’esfera jurídica» de l’Administració catalana. Si «queda acreditada», detalla, aquesta actuació podria ser qualificada de frau contra les administracions públiques, malversació, tràfic d’influències o suborn, resultant «perjudicades» la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la qual depèn TV -3. Una de les línies de recerca es basa en els pagaments de la televisió catalana a la productora que va produir, entre d’altres, El Gran Dictat. En total, 31,3 milions entre el 2008 i el 2016. Després de rebre l’escrit, el jutge ha demanat l’opinió del fiscal sobre si és preceptiu o no que la Generalitat exerceixi l’acusació. En aquest procés judicial s’investiga, segons el magistrat, «una singularitat dins del patró de comportament habitual» seguit per al finançament il·legal de CDC, ja que no es va fer a través de donacions a fundacions.