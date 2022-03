La resolució del Tribunal de Comptes per revocar el veto que ell mateix havia imposat als avals de l’Institut Català de Finances (ICF), utilitzats pels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs del Govern per cobrir els 5,4 milions d’euros fixats com a liquidació provisional per l’acció exterior del Govern, es desenvolupa en termes molt durs cap a la negativa a acceptar-los de la delegada instructora, Esperanza García. Afirma que la resolució que els va rebutjar com a garantia «no té contingut jurídic en expressar un procés deductiu irracional o absurd per estar construïda sobre una premissa errònia quina és l’atribució de funcions judicials». En el document de 32 pàgines són contínues les crítiques dels ponents a les conclusions a les quals va arribar la instructora, que, a diferència d’ells, no és elegida per les Corts, sinó que és treballadora del Tribunal de Comptes.