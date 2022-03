«No actuarem nosaltres de jutges», explica una rellevant font republicana quan se li pregunta sobre què farà el seu partit quan s’obri el judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes ( ILC), temps en què se li atribueixen delictes de corrupció (malversació, prevaricació, frau i falsedat documental) per haver afavorit presumptament un amic seu fraccionant 18 contractes.

Quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictamini la celebració del judici, s’activarà la comissió de l’estatut dels diputats perquè faci un dictamen sobre si, acollint-se al que estableix el reglament del Parlament, ha de ser suspesa. Segons diverses fonts, aquest text es preveu que es redacti en base a l’article 25.1 i no al 25.4 -que fixa que ha de ser apartada per delictes de corrupció-, per tal que sigui el ple el que voti sobre el futur.

D’aquesta manera, Borràs pot acomodar el relat afirmant que si bé hi ha indicis dels delictes, la causa arriba a judici com a represàlia a l’independentisme, i, per tant, pot esquivar la suspensió sense tenir una primera decisió judicial. Aquest escrit haurà de ser votat en aquesta mateixa comissió i després en el ple tenint en compte el precedent de la baixa de l’anticapitalista Pau Juvillà. I aquí serà on els partits s’hauran de retratar.

Tant ERC com la CUP es troben en ple debat intern per decidir què fan i no està tancat res. Una ràpida avaluació de costos i beneficis els empeny a no ser ells els que apartin Borràs de la política i, en tot cas, que sigui una sentència judicial la que la inhabiliti.

El principal cost per a ERC és l’electoral en aquelles zones frontereres que encara manté amb Junts. «Borràs té un relat que ha seduït molts, també votants d’ERC i que apareguem com els que la defenestrem políticament ens suposa un clar perjudici, perquè les crítiques poden provenir de la nostra gent». Els anticapitalistes són més contundents en privat i sostenen que el cas Borràs té indicis clars de corrupció. Ara bé, no volen quedar-se sols i ser els únics que lliuren la batalla. Quan avancin els esdeveniments, consultaran la militància.