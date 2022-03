La fiscalia sospesa demanar al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que rebutgi la petició de la Generalitat d’exercir, per ordre del president Pere Aragonès, l’acusació particular en el cas Triacom, de presumpte finançament il·legal de CDC. El togat ha emplaçat les parts perquè es pronunciïn abans de prendre una decisió. L’administrador de la productora audiovisual Triacom, Oriol Carbó, imputat en el procés, s’oposa a que el Govern es personi, ja que, segons el seu parer, «s’aprecia que l’interès és o pot ser espuri», així com un «eventual ús» bastard del contingut d’aquest assumpte».

El mandatari català exposa en l’escrit remès al seu gabinet jurídic i incorporat a la causa que, en cas que s’acrediti que s’han comès delictes com malversació o tràfic d’influències, resultarien perjudicades l’Administració autonòmica i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de qui depèn TV-3. En aquest sentit, fonts jurídiques van destacar que, encara que la televisió catalana no apareix com a investigada, s’estan rastrejant els fons que va pagar a Triacom, que va produir el programa El Gran Dictat, entre d’altres. En total 31,3 milions entre el 2008 i el 2016.