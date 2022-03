Un informe cal·ligràfic elaborat pel Cos Nacional de Policia assenyala X. J. M. com a autor dels anònims que va rebre Helena Jubany poques setmanes abans de ser assassinada, el 2001, segons va revelar l’acusació. De fet, el titular del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell va cridar a declarar com a imputat al sospitós l’1 d’abril. X. J. M. ja tenia la condició d’investigat des del desembre passat i el jutge estava esperant els resultats de la prova cal·ligràfica. Sospitós i víctima es coneixien perquè eren companys de la Unió Excursionista de Sabadell. Els dos anònims que va rebre Jubany sempre anaven acompanyats d’una begudes amb somnífers. El nou investigat va estar a punt d’esquivar la justícia perquè el jutge li atribuís aquesta condició l’1 de desembre del 2021, només unes quantes hores abans que el delicte prescrigués. L’endemà, es complien 20 anys de la mort de la bibliotecària, originària de Mataró, en un bloc de pisos de Sabadell. L’acusació particular, no obstant, va aconseguir incloure X. J. M. a la causa després d’aportar uns correus electrònics extrets del disc dur de l’ordinador de Jubany.