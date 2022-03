El ple del Parlament va tombar ahir una moció de Cs en la qual es demanava la creació d’una comissió de recerca per «aclarir la veritat dels contactes entre diverses formacions polítiques i el Kremlin». Aquest punt de la moció va comptar amb el «sí» de PSC, Cs, i PPC, l’abstenció dels comuns i Vox i el «no» de tots els partits independentistes (ERC, JxCat i CUP), per la qual cosa no va tirar endavant en el ple d’aquesta setmana. Un altre apartat del text feia una crida «a les formacions polítiques que han tingut contactes estrets amb el Kremlin i han rebut finançament a fer-ho públic i informar la ciutadania», que tampoc va prosperar en rebre el rebuig d’ERC, JxCat i la CUP.

La proposta de Ciutadans arribava després que en les últimes setmanes s’hagi sabut que Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, va viatjar almenys tres cops a Moscou, l’última el febrer del 2020, just abans de l’inici de la pandèmia de la covid, per reunir-se amb persones properes al Kremlin amb la intenció d’estrènyer llaços amb aquest país i aconseguir el seu suport al procés. Els contactes es van traslladar en una ocasió a un restaurant de Barcelona. A partir d’aquella data, la comunicació va ser a través de missatges de mòbil. Entre les persones amb qui es va entrevistar Alay hi ha entre d’altres Evgeny Primakov, exmembre del Comitè d’Afers Internacionals de la Duma Estatal, diputat del partit de Vladímir Putin i nét de l’exprimer ministre rus Ievgueni Primakov; Sergei Sumin, antic comandament del Servei Federal de Protecció Russa; i el seu actual cap, Artyom Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, anomenat el «cardenal gris», un influent exassessor personal de Putin. A la llista també apareixen periodistes de renom que van acabar entrevistant Puigdemont. El Parlament Europeu va aprovar el 9 de març una resolució en què insta a investigar els «contactes estrets i regulars entre funcionaris russos i representants d’un grup de sobiranistes catalans a Espanya».