El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va enviar ahir, just quan acabava el termini donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la resposta que li requeria sobre l’execució de la sentència que obliga tots els centres educatius a impartir un 25% de les classes en castellà.

En la comunicació al tribunal, Cambray no fa referència a percentatges ni dóna cap explicació clara i concreta sobre com pensa complir el que dicta la sentència. El conseller es limita a explicar les darreres accions impulsades pel Govern per garantir l’ús i l’aprenentatge de català i castellà. Cal veure ara com reacciona el TSJC a aquestes explicacions.

En primer lloc, esgrimeix el conseller l’acord aconseguit per ERC, PSC, Junts i comuns per modificar la llei de política lingüística. Un pacte que, sense percentatges, manté el català com a llengua vehicular i contempla el castellà com a llengua docent a les aules.

En el seu escrit, Cambray assenyala que la reforma busca «actualitzar la garantia de l’obtenció de les competències lingüístiques d’acord amb el nou enfocament competencial del currículum».

En segon lloc, Cambray apunta que el Govern ha iniciat els tràmits per elaborar un decret que desenvoluparà la llei d’educació de Catalunya (LEC) i que empararà els usos i els aprenentatges del català, castellà i de l’aranès a la Vall d’Aran «d’acord amb la realitat lingüística de cada entorn educatiu».

En aquest punt, el conseller assegura al tribunal que «les dues llengües oficials, català i castellà, estaran contemplades als projectes lingüístics de cada centre per garantir el ple domini, tal com determina la llei d’educació de Catalunya i la Lomloe».

Cambray aprofita per parlar del retrocés que viu l’ús del català en els centres educatius i li explica que ha encarregat una enquesta sobre la realitat sociolingüística dels centres educatius de Catalunya. Li recorda les dades de l’informe del Síndic de Greuges que assenyala que en l’educació primària el català s’usa un 62,1% del temps escolar, mentre que el castellà s’utilitza un 33,1%. A l’ESO els percentatges d’utilització són del 60,6% per al català i del 32,9% per al castellà.