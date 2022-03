El pacte polític per actualitzar l’aposta per la immersió lingüística ha provocat notables turbulències internes a Junts. Un sector afirma que el partit no s’apartarà del que s’ha pactat i que convencerà actors educatius i lingüístics perquè s’impliquin perquè, per exemple, Òmnium està d’acord amb l’actualització de la immersió i la seva aplicació flexible. Un altre sector pensa que el que va escriure Junts en el comunicat de dijous és que sense aquests moviments a favor del català, el partit es retirarà de l’acord.