L’Audiència de Tarragona ha imposat set anys de presó a S. Z. E., qui, després de rebutjar els metges la interrupció de l’embaràs, va posar fi a la vida de la seva filla recent nascuda, ocultant-la, amb ajuda de la seva mare, M. C. E., també condemnada, a l’interior de l’armari. La sentència aplica l’agreujant de parentesc, però també l’atenuant incomplet de por insuperable, al delicte d’assassinat.

El president del tribunal del jurat, a partir del veredicte, recull que totes dues acusades «estaven mediatitzades pel temor a patir algun tipus d’agressió» per part del pare de la jove, però que tenien la possibilitat d’actuar d’una altra manera.

Intents d’avortament

A mitjans de 2019, la jove es va quedar embarassada quan comptava amb 18 anys. Vivia amb la seva família en un habitatge en el barri de Torreforta de Tarragona. Va ocultar el seu estat a tothom. Va decidir llavors avortar, i per a això va anar al novembre del 2019 a l’ambulatori del barri. Pensava que una pastilla podria solucionar-ho. Com que ja es trobava a la setmana 11 de la seva gestació (superant les nou permeses), els metges li van suggerir que el cas de voler seguir endavant amb la seva idea acudís a una clínica i allí se sotmetés a una intervenció quirúrgica.

La noia va fer cas al consell i va acudir a una clínica de Tarragona. En aquest centre sanitari se li va realitzar una ecografia que va revelar que es trobava entre les setmanes 23 i 24 de gestació. En haver superat les 14 setmanes, l’hospital no estava autoritzat per a procedir a la interrupció . Per aquesta raó, li van dir que podia tornar a l’ambulatori per al seguiment de l’embaràs o acudir a Barcelona, on practiquen l’avortament en estat més avançat. La jove va desistir.