El president Pere Aragonès signarà aquesta setmana que ve el decret per celebrar la consulta sobre la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern 2030 després que el Parlament avalés la modificació de la llei de consultes. Serà llavors quan desvetllarà si les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès queden incloses a la votació o si només poden votar els residents a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

Sigui com sigui, la Generalitat ja avança en la proposta olímpica al costat d’Aragó i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va deixar anar ahir, des del Palau de Pedralbes, que la candidatura serà conjunta sent l’acord «tècnic», ja tancat, el que es presenti davant del Comitè Olímpic Internacional.

Plaja no va amagar la sorpresa per la reacció d’Aragó quan es va donar a conèixer, divendres a la tarda, el primer pacte tècnic. I és que el govern aragonès va refredar l’acord encara que el va treballar durant mesos i malgrat que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va donar per fet aquesta setmana que hi havia una aliança entre Catalunya i Aragó per tirar endavant una candidatura conjunta que fos competitiva.

L’executiu aragonès va defensar que no hi ha pacte: «A hores d’ara, no hi ha cap garantia que la candidatura es plantegi en termes d’igual a igual i de forma equilibrada en tots els aspectes», van aclarir fonts de l’Executiu autonòmic a El Periódico de Aragón, del mateix grup editorial que aquest diari. «Mentre no estiguin clars tots els aspectes de la candidatura, Aragó no donarà el seu vistiplau. La desconfiança respecte a tots els altres interlocutors és absoluta», van insistir aquestes mateixes fonts.

La portaveu del Govern va sostenirque el pacte existeix -de fet, es preveu presentar demà- i va dir que es tracta d’«una bona proposta» que «confirma que les proves reines es faran al Pirineu català» i l’hoquei gel a Barcelona . Així, va indicar que els dos governs autonòmics treballen «conjuntament» i no va voler entrar a valorar les discrepàncies.

L’actual projecte centra la competició a diferents zones de Catalunya i Aragó. Es repartiran les proves de gel les que més audiència generen: hoquei al Sant Jordi de Barcelona i patinatge i curling a Saragossa i Jaca. El Pirineu aragonès acollirà el biatló i l’esquí de fons, mentre que el català acollirà les proves d’esquí alpí, esquí de muntanya, surf de neu i freestyle. Fora del programa olímpic, es podria fer telemark al Pallars i múixing a l’Alt Urgell.