El pacte que va reeditar el Govern entre Esquerra i Junts incloïa la convocatòria periòdica de jornades de convivència per evitar quedar atrapats en les discrepàncies que van marcar l’Executiu de Quim Torra. La primera cita va ser a la Vall d’en Bas el 4 de setembre i va quedar entelada per les divergències sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat; ahir hi va haver la segona al Palau de Pedralbes, marcada pel desmarcatge de Junts del pacte lingüístic.

Aquesta segona «convivència» del Govern es va pensar per analitzar els estralls de la guerra a Ucraïna i la resposta catalana a la crisi socioeconòmica i humanitària amb les opinions de quatre experts que van protagonitzar una taula rodona moderada per la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja. Però la trobada entre consellers i secretaris generals va estar marcada per la tensió que va generar al Palau el fet que Junts es desdigués del pacte per retocar la llei de política lingüística –al costat de PSC, ERC i comuns– vuit hores després d’haver-lo signat i registrat al Parlament.

El retoc normatiu –que fixa el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua docent– pretén donar resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que estableix el 25% de les classes en llengua castellana sense marcar percentatges i com a escut per a un posterior decret de la Conselleria d’Educació, que, al seu torn, continua sense frenar la vaga prevista de professors per a la setmana que ve.

La portaveu del Govern va explicar en roda de premsa que el president i el vicepresident van parlar, a l’inici de la jornada, sobre «la judicialització del català i les modificacions legislatives» i van arribar a quatre punts compartits. El primer, que l’Executiu «està absolutament compromès», en tots els àmbits, «amb l’ús i l’aprenentatge del català»; segon, que «defensa que el català és i continuarà sent la llengua vehicular de l’escola»; tercer, que buscarà vies «per apartar els tribunals de les decisions lingüístiques», i quart, que «posa en relleu el gran consens polític en defensa del català perquè l’acord del Parlament és un bon punt de partida i cal continuar fent tot el possible en tots els àmbits per protegir el català tots junts de manera coordinada».

Plaja va defensar que el missatge de tot el Govern és que la llengua catalana és «la llengua més feble en coneixement i capacitat d’ús, lamentablement, de manera que l’objectiu és protegir i enfortir el català». Ara bé, va dir que això no altera el tràmit parlamentari, que segueix el seu curs per a una reforma per lectura única i d’urgència extraordinària, per la qual cosa dimarts es fixarà en l’ordre del dia del ple del 5, 6 i 7 d’abril.

Mentrestant, la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar ahir a JxCat que es torni a sumar a l’acord signat dijous per «blindar» el català a l’escola juntament amb ERC, PSC i els mateixos comuns. Segons ella, el pacte assegura que el català serà «l’única llengua vehicular» a les aules, i que el castellà serà una llengua «d’aprenentatge» com l’anglès. Per això, segons va recollir ACN, creu que el pacte hauria de passar el tràmit de la propera reunió de la Mesa del Parlament per aprovar-la al següent ple de la cambra. Segons Albiach, aquesta reforma legal seria un «paraigua jurídic» contra una «sentència infame» del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que volia posar les seves «urpes» a les aules.

Albiach va dir que el pacte per reformar la llei de política lingüística garanteix que s’apliqui el «consens social, polític i pedagògic» per garantir la immersió i que sigui la ciutadania catalana qui decideixi la llengua que s’utilitza a les aules. Amb el nou text, segons ella, «s’aturen els peus» a les «quotes o percentatges» de llengües a l’escola.

D’altra banda, a la trobada també es va analitzar la situació d’Ucraïn i va comptar amb diveros experts. Es tracta de Carmen Claudín, investigadora del CIDOB i experta en la política interna i exterior de Rússia i Ucraïna; Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya i vicepresident de la Taula del Tercer Sector Social a Catalunya; Pep Salas, enginyer agrònom en especialitat medi rural i Doctor per la UPC en sostenibilitat i en transició energètica; i Ramsés Gallego, membre de l’organització internacional ISACA, entre d’altres.