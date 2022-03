El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, van assistir ahir a l’acte de retorn de les restes del soldat republicà Andreu Flores a la seva família, al cementiri d’Arenys de Munt. Durant la cerimònia, Aragonès va afirmar que la reconstrucció de la memòria col·lectiva ajuda a reflexionar sobre la Guerra Civil i la dictadura feixista: «En un context diferent però amb amenaces similars, avui hem de seguir fent de la llibertat, la justícia i la dignitat humana la raó de ser del nostre compromís col·lectiu». Per part seva, Ciuró va destacar la importància del Banc d’ADN: «Fer coincidir les restes d’una fossa amb dades familiars és molt excepcional. I quan passa és molt emotiu», va assegurar.

Aragonès va remarcar que el silenci va ser una «manera de sobreviure» per a la gent que tenia besavis combatents i ferits en la guerra, que van haver de marxar a l’exili, o van estar empresonats. «Van patir el silenci, però avui hi hem de posar veu», va destacar, en clara referència a la família Flores.

El president de la Generalitat va explicar que el Banc d’ADN permet relacionar el cens de persones desaparegudes amb les restes que es van trobant amb el programa d’excavació de fosses, i Ciuró hi va afegir que gràcies al programa, engegat el 2016, s’han treballat ja en unes 700 fosses arreu del país, on calculen que hi ha unes 2.000 persones desaparegudes.

La consellera de Justícia va apuntar que quan s’aconsegueix retornar les restes d’un familiar és un «motiu» per demanar a les famílies que donin les seves mostres d’ADN a l’hospital de la Vall d’Hebron -on es troba el programa-, per nodrir el banc de dades i anar relacinonant les restes que es troben a les fosses.