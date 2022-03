ACTE REIVINDICATIU. Centenars de persones van configurar ahir unes grans lletres SOS per fer un crit d’alerta per la situació de regressió que pateix el delta de l’Ebre. El Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre (Molde) va organitzar un acte reivindicatiu a la platja del Trabucador de la Ràpita en el qual va aglutinar la societat civil ebrenca. El missatge va ser enregistrat des de l’aire amb un dron i posteriorment entitats com Unió de Pagesos o la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre van reclamar mesures urgents als governs.