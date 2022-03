El cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, va demanar ahir als governants que arribin a un «gran pacte» per aturar l’increment de la pobresa que ha provocat la pandèmia de la covid-19. El cardenal ho va expressar en la seva carta dominical, en què va lamentar que en els dos anys de pandèmia 490.000 persones de la diòcesi de Barcelona hagin deixat de comprar medicaments per falta de recursos o que 33.000 llars hagin passat gana. Són dades d’un estudi fet per la fundació Foessa sobre els efectes de la crisi de la covid-19 al bisbat de Barcelona. «Cal que els governants abordin aquest problema i no ens distreguin ni es distreguin amb temes secundaris», va concloure.

«No podem aclucar els ulls davant la nova realitat que ens toca viure. La pandèmia ha agreujat la pobresa de moltes persones i ha accentuat les desigualtats entre rics i pobres», va escriure el cardenal Omella en la seva carta aprofitant que es compleixen dos anys de l’aparició de la covid-19. Però també es va adreçar als governants. Segons el seu parer, per afrontar la «pandèmia de la desigualtat» cal ser «agosarats, valents i inconformistes», i cal demanar als representants públics, als sindicats i als agents socials un «gran pacte».