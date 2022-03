Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, va viatjar a Rússia en tres ocasions per buscar suport al procés independentista de Catalunya fins al febrer del 2020, poc abans d’esclatar la pandèmia, segons van explicar protagonistes d’aquests trobades i coneixedors de les mateixes. Un jutge de Barcelona està indagant aquesta trama, en què apareix com a eix central Alexander Dmitrenko, empresari rus establert a Barcelona a qui se li ha denegat la nacionalitat espanyola per la seva possible vinculació amb els serveis d’intel·ligència de Vladímir Putin. L’advocat d’Alay, Gonzalo Boye, va reconèixer els viatges, però va assegurar que eren per motius acadèmics i personals.

En aquestes reunions a Rússia, a les quals es van sumar una a Suïssa i una altra en un restaurant de Barcelona, van participar des de periodistes fins a membres de la Duma (el Parlament rus), a més de persones influents d’aquest país, com Artyom Lukoyayov, fill adoptiu de Vladislav Surkov, que rep el sobrenom del Cardenal Gris i exassessor de Putin. En dues entrevistes a RAC 1 i eldiario.es, Alay va afirmar que «no he demanat mai el suport de Rússia a l’independentisme». Va reconèixer tots els viatges a Rússia i els va emmarcar en la tasca acadèmica, però sí que va admetre que va gestionar entrevistes amb mitjans de comunicació que ho sol·licitaven: «El meu objectiu és que Puigdemont expliqui la situació de Catalunya on sigui». Dues versions per a cinc reunions.

1. Moscou, març de 2019. Alay aterra a Moscou, on es troba amb Dmitrenko, que li presenta Sergei Sumin, antic comandament del Servei de Protecció Russa, i Lukoyanov, segons fonts presents en aquestes trobades. També es va reunir amb el periodista rus del diari Komsomolskaya Pravda Edvard Chesnokov, autor d’una entrevista a Puigdemont el gener del 2019.

La versió d’Alay és que no va viatjar amb Dmitrenko, sinó que va coincidir a Moscou amb ell, a qui ja coneixia d’abans. Durant aquest viatge participa en una conferència a la Universitat Acadèmica Estatal d’Humanitats. «El meu viatge el març del 2019 respon a l’interès de diversos mitjans de comunicació russos per entrevistar Puigdemont. Al gener ja n’hi havia hagut una al Komsomolskaia Pravda».

2. Moscou, juny del 2019. Alay torna a Moscou. Dmitrenko li fa de traductor en un debat a la Mgimo University. En acabar, es va quedar parlant amb Andrei Bezrukov, exespia detingut als EUA amb la seva dona, Elena Vavilova. Durant aquesta estada també es va reunir amb el periodista Evgeny Primakov, membre del Comitè d’Afers Internacionals de la Duma pel partit de Putin, i després va ser nomenat cap d’una agència federal.

El cap de l’oficina de Puigdemont reconeix que es va veure amb Primakov: «Només he coincidit una vegada amb ell». En aquella ocasió, participa en un dinar on hi ha Arkady Seregin, assessor del Ministeri d’Energia rus. «Al dinar hi havia 10 persones amigues de Dmitrenko […]. A Seregin me’l presenten com un dels escaladors russos més reconeguts. Vam estar parlant d’alpinisme i del Baltistan, una regió del Pakistan que conec bé», explica Alay.

3. Ginebra, juny del 2019. Puigdemont va acudir al fòrum internacional Crans-Montana, que se celebrava a Ginebra. Alay li va oferir a Dmitrenko, segons la seva versió, conèixer l’expresident i l’empresari rus va acceptar. «Aquesta trobada es va produir a l’Hotel Kempinski, en presència de periodistes, en un espai obert, i va ser una simple salutació […]. Dmitrenko, que es dedica a obrir perspectives econòmiques, va voler saludar el president. Va ser una salutació de cinc o deu minuts», relata Alay.

4. Barcelona, ​​octubre del 2019. El 17 d’octubre del 2019, Lukoyanov i Sumin es van reunir en un restaurant de Barcelona amb Dmitrenko i Alay. Va ser una trobada «confidencial», segons algunes fonts. Altres asseguren que es va parlar de la situació de Catalunya perquè la trobada va coincidir amb els disturbis arran de la sentència del procés. Així ho exposa Alay: «Passa aquí uns dies de vacances perquè els convida Dmitrenko, una estada de la qual jo no en tinc cap detall. Em truca ell i em comenta que són a Barcelona per si els vull saludar […]. Els saludo, no dino amb ells, i parlem només uns 30 minuts».

5. Moscou, febrer del 2020. Tercer viatge d’Alay a Rússia. Va tornar a veure Primakov i el periodista Chesnokov. Però també va quedar amb Elena Vavilova i el seu marit, Andrei Bezrukov. El cap de l’oficina de Puigdemont, que va participar en la traducció al català del llibre de Vavilova El secret de la clandestina, sosté que es va tractar d’una visita privada per parlar sobre el llibre.