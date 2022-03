Els Mossos d’Esquadra van frustrar el passat 22 de març una estafa pel mètode conegut com a Rip Deal. Una patrulla de paisà va detectar una actitud sospitosa d’un dels arrestats al davant d’unes oficines que es lloguen per a reunions, on temps enrere ja hi havia hagut un cas d’aquest tipus d’estafa. La víctima havia acudit als presumptes estafadors per aconseguir un préstec de gran quantia econòmica que no havia pogut obtenir per la via convencional. Els Mossos van detenir tres homes d’entre 22 i 39 anys i un menor. Tots quatre van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i davant de la fiscalia de menors.

El Rip Deal és un mètode d’estafa que consisteix en apropiar-se amb habilitat, i en ocasions amb violència, de quantitats importants de diners o de béns de valor significatiu a canvi de bitllets falsificats o simulats. Per fer l’estafa, simulen que són persones de gran solvència econòmica, vestint roba de primeres marques, i fan servir identitats falses.