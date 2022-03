L’Associació Professional de la Guàrdia Civil (Jucil) sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que executi a totes les escoles la sentència que imposa impartir el 25% de les matèries en llengua castellana, atès que és «notori i evident que la Generalitat no ha complert» amb la decisió.

Les associacions Convivència Cívica Catalana i Parlem Espanyol van informar que presentaran avui davant del TSJC la sol·licitud d’execució de la sentència en nom de Jucil. També ho farà la plataforma Escola de Tots perquè «en el termini més breu possible, tots els alumnes catalans rebin l’ensenyament al qual constitucionalment tenen dret» i demanaran explicacions a la Generalitat «pel retard en l’acatament de la sentència».

En concret, sol·licitaran al TSJC que insti «personalment i individual tots els directors de centres educatius de Catalunya a complir la sentència en els seus estrictes termes a partir del següent trimestre, amb tots els advertiments corresponents». A més, l’escrit reclamarà que es declari «inexecutable» la sentència en relació amb el primer trimestre escolar i que, en base a això, es reconegui «el dret dels afectats a ser indemnitzats amb 450 euros pel dany moral produït».

D’altra banda, l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, va carregar ahir contra l’acord per a la modificació de la Llei de Política Lingüística tancat la setmana passada per ERC, el PSC-Units i En Comú Podem, que també va rebre inicialment l’aval de JxCat, que finalment se’n va distanciar. En una entrevista a TV3, Torra va assegurar que aquest acord no el representa i que ell hauria donat l’ordre al conseller d’Educació que traslladés als centres educatius que la sentència del 25% de castellà a les aules «no s’acata». Torra també va criticar les «desavinences permanents» entre els partits independentistes i creu que el president Pere Aragonès «ha de reflexionar».