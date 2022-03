El cos sense vida d’una dona d’uns 30 anys va ser trobat ahir al matí sota el pont d’Europa, dins del recinte del port de Barcelona. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d’aquesta mort.

Poc després de tres quarts d’onze del matí, l’Autoritat Portuària avisava de l’aparició del cos sense vida d’una dona sota un pont del Moll de Ponent. Tot seguit, diverses patrulles de la Unitat de Seguretat de la Guàrdia Civil es van desplaçar fins al lloc dels fets i efectius de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona es van fer càrrec de la investigació.

Al llarg del matí es van portar a terme treballs d’inspecció científica i policial al lloc on va aparèixer el cadàver, que va estar diverses hores a la zona en espera de l’autorització judicial per procedir al seu aixecament, que finalment es va produir. La policia va assenyalar que «caldrà esperar els resultats de l’autòpsia per determinar les possibles causes de la mort».