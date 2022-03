Tot i els últims escarafalls del Govern d’Aragó, el COE va comunicar ahir, com estava previst, l’acord tècnic per a la candidatura dels Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. El president del COE, Alejandro Blanco, treballa per buscar una aposta de consens entre tots els implicats -Catalunya, Aragó, el Govern d’Espanya i el COE- perquè prevalguin, sobretot, aspectes esportius i socials.

Javier Lambán va tornar a negar ahir el pacte i a denunciar que «la desconfiança respecte tots els altres interlocutors és absoluta», però no ha canviat el timing previst. El COE, que haurà de presentar el projecte al COI, ha comunicat per carta la proposta «presentada, debatuda i acordada» als presidents espanyol, català i aragonès perquè la ratifiquin. Una ratificació que s’haurà de visibilitzar divendres a la seu del COE a Madrid, on hi ha citats representants dels dos executius.

«Menys politiqueig, millor»

«Com menys politiqueig i més tècnica, millor», expliquen fonts coneixedores de les negociacions sobre la cita de divendres. Cal recordar que Lambán va plantar Aragonès i va cancel·lar la cita que tenien agendada a finals de gener, per parlar després de la suspensió de «menyspreu» i «tracte insultant», qualificatius que ha anat fent servir en els últims mesos per referir-se a l’executiu català , a més de «supremacisme», fuetó amb què se sol referir als independentistes.

L’executiu aragonès segueix sobreactuant per marcar perfil, dient ara que no hi haurà acord tècnic fins que no es pactin el nom i les cerimònies, cosa que precisament es va deixar per després de l’acord tècnic. El conseller d’Educació i Esport, Felipe Faci, va explicar ahir que analitzaran «si hi ha aquest equilibri quant a nombre de proves, estacions i seus» en el pacte que el seu negociador havia acordat.

«Quan s’arriba a aquest pacte és que tots estem d’acord per fer la candidatura competitiva», va comentar Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030, satisfeta perquè «el centre sigui el Pirineu». «Tenim clar que ho fem per millorar la qualitat de vida al Pirineu», va insistir. Bosch va ser en el seu dia responsable d’Esports de l’Oficina Tècnica Barcelona-Pirineus 2022. A diferència d’aquell primer intent que Barcelona fos la primera ciutat a acollir uns Jocs d’estiu i hivern, aquesta vegada no és la capital catalana sinó el COE qui lidera el projecte.