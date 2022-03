Ciutadans va registrar ahir una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè investigui si el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray i quatre organismes més del seu Departament han incorregut en un delicte de prevaricació per «incomplir» la sentència que fixa el 25% de les classes en castellà a les aules catalanes.

El líder del partit taronja, Carlos Carrizosa, acompanyat pels diputats Nacho Martín Blanco i Anna Grau, van registrar l’escrit, de 85 pàgines, després que divendres es complís el termini per donar compliment a la decisió i el mateix dia en què diverses organitzacions com Escola de Tots, Parlem Espanyol, Convivència Cívica o el sindicat majoritari de la Guàrdia Civil van presentar al TSJC la petició que s’executi de forma «forçosa» la sentència.

El pacte lingüístic

PSC, ERC, Junts i comuns van pactar la setmana passada una modificació de la llei de política lingüística, que segueix el seu curs al Parlament malgrat el desmarcatge de la postconvergència, per intentar donar cobertura legal a una aplicació de la sentència sense fixar percentatges de català i de castellà a les aules.

Carrizosa va titllar de «tripijoc» aquest retoc normatiu i va defensar que si la Generalitat no compleix podria estar, a partir d’ahir, incorrent en un possible de delicte de desobediència, alhora que va recordar al president Pere Aragonès que ell també és «responsable» que no es compleixi amb el que va dictar el tribunal, encara que la seva denúncia el deixi fora.

«L’actitud absolutament intolerable de Cambray cal eliminar-la de la política catalana», va assenyalar, carregant també contra el PSC per acordar amb ERC, Junts i comuns un pacte que manté el català com a llengua vehicular i que fixa el castellà com a llengua docent. «Salvador Illa està santificant conductes delictives que vulneren drets», va dir sobre el líder socialista.

Per part seva, lluny de sentir-se intimidats per la reacció de l’espai més irredempt de l’independentisme català al pacte sobre l’ús de la llengua catalana a les aules, ERC continua prioritzant la defensa de l’acord i, alhora, percudint sobre la inestabilitat política de Junts. Així, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va criticar que en el debat s’hagin abocat «mentides» sobre els objectius del pacte per la llengua en l’educació.