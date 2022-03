La Mesa ha decidit ajornar fins al 17 de juny el termini per decidir sobre les llicències d'edat. Inicialment acabava aquest divendres 1 d'abril així que han donat dos mesos i mig més de marge a la negociació amb el Consell de Personal. La decisió, segons fonts de la Mesa, s'ha pres per unanimitat. El Parlament ja va decidir eliminar les llicències per edat que permet als treballadors seguir cobrant sense anar a treballar els cinc anys abans de la jubilació. Però encara s'ha de decidir què passa amb les 21 persones que l'estan gaudint i amb les 12 que ho van demanar el 2021, se'ls hi va autoritzar però encara no se'ls hi està aplicant.

Aquest dijous la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ratificarà el nou calendari. Segons han explicat fonts de la Mesa, durant el període transitori fins que hi hagi una decisió final se suspenen les llicències per edat que s'havien de començar a aplicar en les pròximes setmanes.

Tot i que l'acord amb el Consell de Personal no és imprescindible perquè la Mesa tiri endavant una decisió sobre si s'aplica la retroactivitat o no en l'eliminació de les llicències per edat, s'ha prioritzat la negociació col·lectiva. S'espera que en breu s'obri formalment la negociació amb els treballadors de la cambra. El secretari primer de la Mesa, Ferran Pedret, i la secretària segons, Aurora Madaula, són els membres encarregats de l'àrea de personal i, per tant, els que estaran més al cas del procés de negociació tot i que no tenen per què assistir a totes les reunions.

La Mesa no ha explicat quina és la proposta inicial que plantejaran als treballadors. L'informe jurídic firmat pel lletrat Antoni Bayona, encarregat per la Mesa, obre la porta a retirar les llicències per edat als que ja no van a treballar al Parlament. Argumenta que el "principi d'irretroactivitat només garanteix les percepcions rebudes pels beneficiaris de les llicències per edat però no es projecta sobre el dret a mantenir les condicions de la llicència de cara al futur quan s'ha produït un canvi normatiu". També hi ha un altre informe, signat pel lletrat Ferran Domínguez, que només parla del cas dels 12 treballadors que van demanar la llicència per edat el 2021 i que encara no se'ls hi aplica.