La Plataforma Stop JJOO ha convocat «una manifestació de país» per al dia 15 de maig a Puigcerdà. Sota el lema «Per un Pirineu Viu, Stop Jocs», volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. La Plataforma ja compta amb el suport de No al transvasament, Zero Port o Unió de Pagesos. Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma, va assegurar que també confien comptar amb plataformes d’Aragó. Stop JJOO va exigir al Govern que la consulta s’ha de fer a la totalitat de les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès. Stop JJOO vol que la manifestació del 15 de maig sigui multitudinària i amb famílies vingudes de tot el país. La plataforma confia comptar també amb persones d’Aragó.