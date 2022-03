Els anticapitalistes han elevat el to contra el Govern. La CUP va registrar ahir una moció al Parlament en què reclama la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, i exigeix la seva reprovació perquè «no ha estat capaç de dialogar i d’arribar a acords amb la comunitat educativa». A més, demana a la Generalitat que no acati la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa, almenys, el 25% de classes en castellà. El diputat anticapitalista Xavier Pellicer va donar la legislatura per «esgotada».