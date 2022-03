El jutge de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha processat Ángela Dobrowolski per haver intentat matar el seu exmarit diabètic, el productor de televisió Josep Maria Mainat, suposadament injectant-li insulina. El togat ha citat l’acusada per a divendres que ve per comunicar-li el processament i prendre-li declaració, alhora que ha convertit el procediment abreujat en sumari. Dobrowolski podria ser acusada d’homicidi o assassinat en grau de temptativa.

El productor de televisió i Ángela Dobrowolski, d’origen alemany i molt més jove que ell, es van conèixer a Barcelona, es van casar el 2012 van ser pares d’una nena i un nen el 2016. A principis del 2020, la parella va entrar en una profunda crisi matrimonial i Mainat va prendre la decisió de divorciar-se. L’acusada, segons els investigadors, va descobrir que quedaria fora de la multimilionària herència de Mainat i, per aquesta raó, presumptament va intentar acabar amb la seva vida la nit del 22 de juny del 2020 injectant-li insulina mentre dormia. La imputada suposadament va entrar al correu electrònic del seu marit i es va reenviar els missatges i els documents que ell es creuava amb el seu advocat matrimonialista.