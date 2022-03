L’embolic en la postconvergència a compte del pacte subscrit juntament amb PSC, ERC i comuns alenteix l’aprovació de la modificació de la llei de política lingüística de l’any 1998 per encaixar la sentència que fixa el 25% de les classes en castellà. Els signants van acordar ahir donar aire a Junts perquè no se’n despengi, després que el Govern es fes seu l’acord i s’obrís a «ampliar el consens» amb la comunitat educativa i les entitats en defensa del català.

Tot i que el retoc normatiu -que estableix el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua docent sense percentatges- va ser registrat per ser tramitat per lectura única i amb urgència extraordinària, els grups van acordar que no es debati en el proper ple -el del 5, 6 i 7 d’abril-, sinó en el següent, després de Setmana Santa. Aquest termini fins al 26, 27 i 28 d’abril permet als grups arribar un pacte per a les esmenes que preveu registrar Junts al document que va signar inicialment i també a ERC intentar que aquests canvis no impliquin perdre el PSC i els comuns com a socis, sent imprescindibles per a la seva aprovació després de la plantada de la CUP, que presentarà la seva pròpia proposició de llei malgrat no tenir cap aliat.

Modificacions «petites»

Fonts del PSC i dels comuns destaquen que les modificacions han de ser «petites», de redactat però no de fons, perquè es mantinguin en el que s’ha dit. Sigui quina sigui la proposta de Junts, per ara els quatre partits implicats defensen tant en públic com en privat la seva voluntat que tiri endavant, fins i tot acceptant que no es compleixi el pacte implícit que suposava no presentar objeccions al text, tenint en compte que és difícil tancar-lo amb partits pertanyents a diferents blocs fonamentats amb el procés. ERC, per la seva banda, demana no fer servir el català com a «arma per esgarrapar vots» ni per «repartir carnets de traïdors» entre socis, al·legant que s’ha «tergiversat» el que estableix el pacte, i confia que l’acord final compti amb Junts.

Vist l’enrenou que s’ha generat a les xarxes socials, Junts va congelar el seu aval, però les altres forces també admeten «errors de comunicació» perquè van decidir no presentar l’acord en roda de premsa i es van limitar a fotografiar-se en l’escalinata del Parlament. Una imatge que, alhora, estava formada per diputats poc coneguts, i no pels líders parlamentaris. Tenen un mes per recuperar aquesta fotografia d’unitat, que dijous passat només va durar vuit hores.