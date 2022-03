La Fiscalia de Barcelona ha arxivat les dues investigacions obertes per presumpte abús de poder i assetjament sexual contra docents de l’Institut del Teatre. Una de les perquisicions se centra en el professor Boris Dausà, que va ser expedientat i apartat de les aules com a mesura cautelar en haver trobat l’entitat «indicis d’assetjament sexual en el seu comportament». Durant anys convidava als alumnes a fer classes i participar en festes que organitzava en una casa de muntanya, una cosa prohibida pel reglament de la institució.

La fiscalia també ha tancat la investigació oberta arran d’una denúncia de l’Institut del Teatre contra dotze docents jubilats, dels quals al principi no va donar els seus noms, per determinar si hi havia indicis de delicte per «assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder contra alumnes i exalumnes del centre per fets que van passar fa més de 25 anys, per la qual cosa el delicte hauria prescrit i no es pot perseguir.