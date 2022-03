El president de l’Aragó, Javier Lambán, va reclamar ahir que les proves d’esquí alpí es disputin al pirineu aragonès en comptes de a la Molina-Masella, tal com està previst en l’acord tècnic sobre el repartiment de disciplines de la candidatura per als Jocs d’hivern 2030. Lambán ja va avançar dimarts que no signaria aquest acord avalat pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el Govern, i que presentarà una proposta alternativa sobre el repartiment de les proves. «Les estacions aragoneses reuneixen els mateixos requisits que les catalanes per fer la prova reina que és l’esquí alpí. Situar l’esquí alpí a Catalunya no és una decisió tècnica, és política», va insistir Lambán.

Segons «l’acord tècnic», Catalunya es quedaria amb l’esquí alpí, que inclou descens i eslàlom (La Molina-Masella), snowboard i freestyle (Baqueira Beret) i l’esquí de muntanya que apunta a Boí Taül, tot i que no s’ha pres una decisió definitiva. A l’Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons (Candantxú). Precisament, Lambán es queixa que només una estació del pirineu aragonès acolliria proves dels Jocs d’hivern per al 2030.

D’altra banda, les proves relacionades amb el gel també quedarien repartides. L’hoquei gel es disputaria a Barcelona, segurament al Palau Sant Jordi. I Saragossa acolliria el patinatge artístic, mentre que el cúrling es faria a Jaca.

Per la seva part, el president de la Generalitat, va respondre Lambán afirmant que «no contemplem una opció que no sigui l’acord al qual vam arribar fa una setmana». Aragonès va reiterar que a finals de la setmana passada es va arribar a un pacte, que l’executiu català vol «tirar endavant». «Hi ha un comitè tècnic que ha estat treballant durant setmanes i nosaltres hi tenim plena confiança», va explicar el president de la Generalitat. En aquesta línia, va instar el Comitè Olímpic Espanyola explicar com haurà de continuar» la candidatura després de les declaracions de Lambán.

Aragonès va assegurar que fins al moment no hi ha hagut «cap comunicació» amb l’executiu de l’Aragó. Ara bé, el president de l’executiu català també es va mostrar favorable a «no incrementar la discussió» i «posar-hi solucions». Amb el COE el contacte és «permanent», va dir Aragonès.

Malgrat tot, el president de l’executiu va assegurar que el Govern no té cap altre pla més enllà de l’«acord tècnic» que el COE ja va oficialitzar dilluns. «No entraré en especulacions de debats que no s’han produït», va dir Aragonès. «Sempre es pot estirar una mica més, però quan s’arriba a un acord és per mantenir-lo», va afegir.

En un acte a la Creu Roja, Aragonès també va assegurar que «en els pròxims dies» s’anunciarà l’àmbit territorial de la consulta sobre els Jocs d’Hivern. Aquest és un dels temes que ha suposat discrepàncies entre els diferents partits, sobretot per si cal incloure les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Ripollès, Berguedà i Solsonès. «La importància del projecte està per sobre de dubtes i discrepàncies», va apuntar Aragonès.

Colau descarta la consulta

Paral·lelament, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar que no caldria fer una consulta a la ciutat sobre els Jocs Olímpics d’Hivern perquè la proposta que hi ha sobre la taula no preveu la construcció de noves infraestructures a la ciutat. En declaracions a TV3, va assegurar que la capital està disposada a «acompanyar» si es donen les condicions, també de sostenibilitat, i que podria acollir algunes competicions o cerimònies en instal·lacions ja existents. Va destacar, però, que abans els haurien de fer una proposta concreta i per això va dir que és necessari que els governs de Catalunya i l’Aragó es posin d’acord.

Sobre si en el centre del desacord hi ha el nom de la candidatura, va demanar que no els traslladin la polèmica. Colau va explicar que tal com està la proposta, no veu que sigui una prioritat la consulta a la capital catalana.