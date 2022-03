Els jutges estan impulsant les investigacions sobre les morts per Covid de residents als geriàtrics de Catalunya. Avui, el jutjat de Tremp que instrueix la causa per presumpte homicidi imprudent, entre altres delictes, per la mort de 64 persones grans a la residència de Fiella prendrà declaració com a testimoni a Divina Farreny, delegada de Salut a la regió sanitària de Lleida quan es van produir els fets. Als jutjats de Sabadell també s’està movent una altra causa judicial oberta per les 40 morts per la pandèmia en un geriàtric de Palau Solità i Plegamans. D’entrada, s’han unificat totes les denúncies en un sol jutjat i s’han citat les famílies afectades.

La Fiscalia de Lleida va presentar al febrer una denúncia contra la direcció de la residència Fiella per les «gravíssimes disfuncions i dèficits organitzatius» que presumptament haurien ocasionat el contagi de 42 treballadors d’un total de 65 i la mort, entre el 22 de novembre i el 25 de desembre del 2020, de 64 dels 142 residents. Aquestes disfuncions consistien en l’incompliment del pla de contingència, la falta de previsió, control i supervisió de la direcció del centre i la no assumpció de les recomanacions efectuades per la Conselleria de Salut. La denúncia exposa, per exemple, que es van anotar registres de temperatura d’usuaris ja morts, a qui es va privar d’una «assistència mèdica adequada». També es va obligar els residents a estar amb d’altres que estaven malalts i, fins i tot, se sospita que van tenir falta de cura, alimentació i neteja i, fins i tot, van passar fred i set. A més, es va impedir a alguns el contacte amb els seus familiars quan ja s’estaven morint. La inexistència d’un protocol de defunció va provocar que diversos perjudicats s’assabentessin de la mort dels seus éssers estimats per la funerària, per gent del poble o per voluntaris.