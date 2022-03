Un informe de la Sindicatura de Comptes conclou que no existeix un circuit de comprovació formal i exhaustiu de tots els proveïdors del Servei Català de la Salut en relació amb els Equips d’Atenció Primària (EAP). Afegeix que la documentació acreditada presenta «debilitats» per verificar si es compleixen els requisits establerts en els contractes i plecs de condicions. L’informe fa referència al 2018 i s’ha fet en base a una mostra de 33 EAP de Catalunya. Detalla que en el cas de les entitats proveïdores que no són de l’Institut Català de la Salut (ICS), el contracte i el plec de condicions que regulen l’adjudicació inicial estableixen un règim de requisits i comprovacions i l’obligació de presentar documentació de forma periòdica.

Afegeix, però, que la Sindicatura va sol·licitar a les regions sanitàries a les quals pertanyen els equips de la mostra la documentació relativa al compliment d’aquestes obligacions. En l’anàlisi d’aquesta documentació és on ha trobat debilitats i «incidències». Afirma que el CatSalut no ha facilitat aquesta documentació per a alguns EAP i que ha confirmat que no ha dut a terme cap inspecció dels equips adjudicataris del servei. Malgrat això, ha informat que les regions sanitàries fan un seguiment dels serveis prestats pels proveïdors del seu territori a l’hora de negociar les clàusules anuals i fer l’estimació dels ajustos oportuns.