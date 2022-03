El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara de l’exguàrdia urbana de Barcelona Rosa Peral per l’assassinat comès amb el també exagent Albert López de la seva parella -i igualment agent- Pedro Rodríguez. El recurs no s’ha admès per haver incorregut en el «defecte inesmenable» de no haver satisfet «degudament» la càrrega consistent en «justificar l’especial transcendència constitucional del recurs». Així, el TC no ha entrat en el fons de la sentència, que es manté en els 20 anys de presó ordenats per l’Audiència de Barcelona i ratificats a posteriori pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem. Segons El Taquígrafo, el Constitucional també ha desestimat el recurs de López, condemnat a 25 anys de preso.