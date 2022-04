Catalunya retirarà les mascaretes de les aules dels col·legis encara que no compti amb la llum verda del Ministeri de Sanitat. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va avisar ahir que si Sanitat no retira les mascaretes de les escoles, ell mateix plantejarà al Govern eliminar-les al marge de la decisió de l’executiu central. «No podem estar cada dia amb els nens amb la mascareta», va assegurar Argimon.

Catalunya volia començar a eliminar els tapaboques de les aules el 28 de febrer. La idea, tal com demanava l’Associació Espanyola de Pediatria, era començar a treure-les a primària i, progressivament, acabar amb Batxillerat al maig. Però la mesura ha de ser aprovada pel Ministeri de Sanitat en el Consell Interterritorial i, a causa dels desacords entre autonomies, de moment encara no s’ha aprovat.

Decisió «política»

En una entrevista amb Rac1, Argimon va considerar que l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta a interiors, no només als col·legis sinó per al conjunt de la població, «és una decisió més política que tècnico-científica», que depèn, segons el seu parer, que el president del Govern, Pedro Sánchez, «trobi el moment» per anunciar-ho. «Parlen de després de Setmana Santa, però pressionarem perquè sigui abans», va afegir el conseller. Argimon va explicar que tornarà a plantejar la qüestió per enèsima vegada la propera setmana a la reunió de la interterritorial, però va advertir que els nens no poden esperar més

Per a Argimon el més urgent és que la mascareta es retiri primer a les escoles, sobretot entre els alumnes de primària, més encara quan estudis recents confirmen que el tapaboques «ajuda poc» a contenir la covid en els entorns escolars. En cas que el Ministeri no hi accedeixi la setmana que ve, Salut elaborarà un document amb la Societat Catalana de Pediatria. I, en cas que finalment el Govern central acordés la retirada, Sanitat «podria dir que hi ha un decret, però poca cosa més». El conseller va defensar avançar cap a la normalització i si les coses no van bé «fer una passa enrere». «Hem de provar», va dir.

Preguntat per una possible nova variant de la covid-19, com va vaticinar el doctor Oriol Mitjà, Argimon va afirmar que «apareixerà al sud-est asiàtic o en altres entorns perquè és on està circulant més el virus». Tot i això, va assegurar que una possible setena onada no pot justificar no anar aixecant les mesures en un moment en què a Europa baixen els casos greus, encara que s’incrementin els contagis. «No podem no fer un pas endavant, perquè si no la gent no ens seguirà», va defensar el conseller de Salut.

Argimon va defensar tractar la covid com una altra malaltia respiratòria. «Si tu tens símptomes t’has de quedar a casa i si necessites la baixa la demanes, però el que no farem és un aïllament estricte de set dies», va argumentar el conseller, segons ACN.

Sobre l’escalada del preu de l’electricitat, Argimon va alertar que els hospitals i centres de salut catalans hauran de pagar entre 200 i 250 milions d’euros més aquest any per la factura de la llum, uns diners que la conselleria tenia al pressupost «per donar atenció» sanitària. El conseller va mostrar la seva preocupació per l’impacte de la pujada dels preus en tots els sectors i, preguntat per si l’ha traslladat al Govern central, va dir que «hi ha hagut reunions».