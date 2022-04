El ple del Congrés dels Diputats va aprovar ahir una moció de Ciutadans que demana al Govern eliminar l’ús de la mascareta als interiors i que va tirar endavant amb el vot a favor del PSOE i Vox, l’abstenció de grups com Unides Podem i el vot en contra de PP, PNB i Coalició Canària. La moció (aprovada amb 184 vots a favor, 91 en contra i 57 abstencions) insta el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem a eliminar l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en interiors «en línia amb l’evidència científica, amb la situació epidemiològica amb la perspectiva comparada». Com que es tracta d’una moció, aquesta iniciativa no és de compliment obligat, com sí succeeix amb una llei.