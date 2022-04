No hi havia pla de contingència per aïllar els residents del geriàtric per si entrava la covid, els professionals no estaven formats sobre com procedir i les mascaretes FPP2 estaven guardades amb clau i no es van fer servir. Aquestes són algunes de les deficiències greus que els Mossos i els responsables de Salut van ratificar ahir davant la jutgessa que instrueix la causa de la residència de Tremp en els primers interrogatoris de la instrucció judicial.

La directora de la residència, Remei Navarri, i la religiosa Maria Rosa Navarro, responsable higiènic sanitària del centre, estan imputades per un presumpte delicte d’homicidi imprudent i tracte degradant. A Tremp van morir 64 avis per coronavirus entre novembre i desembre del 2020. «Els Mossos han confirmat que a la residència hi havia un descontrol total», va explicar l’advocat Xavier Prats, representant d’una de les famílies dels morts presents en els interrogatoris. Els agents, segons l’advocat, van confirmar davant la jutgessa que ja des de l’agost del 2020 la residència no va informar Salut dels plans de contingència existents, que no es va formar el personal i que fins i tot la directora va rebutjar complir les normatives. «La infermera del CAP de Tremp es va oferir a fer una formació als professionals sobre com col·locar-se els EPIS i procedir a l’aïllament dels avis i la directora li va dir que no», va explicar Prats recolzant-se en la declaració dels Mossos. Els Mossos van exposar els informes del geriàtric, les declaracions dels treballadors i dels familiars, per constatar la gravetat del que va passar. La investigació iniciada a petició de la Fiscalia de Lleida continua encara oberta. «Han ratificat que no es va dur a terme el pla de contingència i que les mascaretes no van sortir del magatzem. No hi havia pla d’evacuació ni d’aïllament i la directora no va complir la seva funció», va afegir l’advocat. «La de Tremp era una de les més de 100 residències que acompanyava Salut durant la pandèmia», va comentar l’advocat. En aquest sentit, les tècniques de Salut van confirmar que els empleats feien servir mascaretes quirúrgiques i que les EPIS reglamentàries estaven «tancades amb clau en un magatzem».