La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació per aclarir les avaries en els Equips de Respiració Autònoma (ERA) que utilitzen els Bombers de la Generalitat. Les diligències s’han incoat arran de la denúncia que van presentar els sindicats UGT, CATAC, CCOO i CSIF per aclarir si la Conselleria d’Interior ha comès un delicte contra la seguretat dels treballadors, en haver posat «en perill la vida dels bombers» per no facilitar-los nous aparells d’aire. La Generalitat ha pactat amb els sindicats que comprarà 400 nous equips per la via de contractació d’urgència.

Les organitzacions sindicals demanen en el seu escrit la declaració dels últims consellers d’Interior, Miquel Buch, Miquel Sàmper i Joan Ignasi Elena, així com els directors generals del cos d’emergències, tot i que, per ara, només s’ha acordat iniciar les investigacions. El més normal en aquests casos és que la fiscalia reclami a Interior documentació sobre aquests equips. La denúncia afirma que «des de fa temps» els ERA estan tenint un «funcionament anòmal» que està posant «en risc la vida dels bombers».