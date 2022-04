La circulació de vehicles a l'N-260 s'ha interromput al coll dels Belitres, entre Portbou (Alt Empordà) i Cervera de la Marenda, per la forta tramuntanada, amb ratxes superiors als 120 km/h. No es pot passar ja que la via RD914 de l'estat francès es troba tallada pel fort vent.

No és l'única via afectada pel temporal. Una desena de carreteres de Catalunya han quedat restringides aquest dissabte per l'abundant nevada al Pirineu i les fortes ratxes de vent. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la C-28 està tallada per la neu al port de la Bonaigua, mentre que són obligatòries les cadenes a la C-142b a Naut Aran, la C-147 a Esterri d'Àneu, la C-28 entre Vielha i Naut Aran, l'L-500/L-501 a la Vall de Boí, l'N-141 a Bossòst i la BV-4031 a Castellar de n'Hug.

L'R3 de Rodalies, amb afectacions entre el Ripollès i la Cerdanya

En paral·lel, l'R3 de Rodalies també està patint l'efecte del temporal de neu i vent entre el Ripollès i la Cerdanya. Segons ha informat Adif, entre les 11 i les 13 hores s'interromprà la circulació de trens entre Ripoll i Planoles, i d'11 a 14 hores entre Puigcerdà i la Tor de Carol, a causa dels forts vents previstos a la zona. Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un transport alternatiu per carretera entre Planoles i Ripoll per als tres trens de Rodalies afectats (28734, 28735 i 28736).

70 trucades al 112 pel fort vent, la majoria al Barcelonès

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 9.00 hores d'aquest matí 70 trucades pel fort vent, la majoria concentrades al Barcelonès (21), el Vallès Occidental (10) i l'Alt Empordà (9). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès menys incidències a causa del vent en les últimes hores. Entre les 22 hores d'ahir divendres i les 11.30 hores d'aquest dissabte, els Bombers han fet un total de 13 sortides, cap de gravetat, i la majoria per retirar arbres o branques caigudes o elements inestables que amenaçaven de caure a la via pública. Protecció Civil avisa que el perill d'allaus és fort (4 en una escala de 5) al sector de l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa fins demà diumenge a les 14 hores.