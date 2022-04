Nova entesa tripartida entre PSC, ERC i Junts. Després de superar, mitjançant un regat reglamentari, la pressió de socialistes i postconvergents en un primer instant, la setmana passada, els republicans han acceptat rellevar els directors de TV-3 i Catalunya Ràdio. Les tres forces van pactar que quan la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprovi les bases del concurs -cosa que s’espera per al 27 d’abril- que haurà d’escollir els nous directors de la televisió i la ràdio públiques, els gestors actuals seran rellevats.

La gran diferència en la nova formulació de la CCMA és que, ara, els directors no seran elegits a dit pels partits -just quan seria el torn d’ERC, gràcies al seu sorpàs sobre els postconvergents, el 2021-, sinó per concurs, per tal de despolititzar els mitjans públics.

La setmana passada, la presidenta de la corporació, Rosa Romà, va frenar el primer embat de PSC i JxCat. Els republicans també pretenien renovar el consell d’administració de l’agència pública de notícies, ACN. Agència que, dimecres, va rellevar Marc Colomer, elegit a proposta d’ERC, per Iu Forn, designat per Junts.

Així s’aconsegueix un punt intermedi que satisfà tothom. D’una banda, la dupla PSC-Junts aconsegueix treure de la planta noble dels dos mitjans Vicent Sanchis i Saül Gordillo abans que hi hagi un nou director, sota les noves bases establertes. ERC, per la seva banda, s’assegura que, en succeir Sanchis i Gordillo per Sígfrid Gras i Jordi Borda (els actuals directors adjunts), just quan s’activa el rellotge del concurs, aquests directors transitoris no s’eternitzin en el càrrec.

Hi havia risc? És incert assegurar-ho, encara que veient com la renovació de la mateixa corporació pública s’ha dilatat en el temps no hauria estat estrany.