ERC se sent sola, però forta. I segons va expressar el seu líder, Oriol Junqueras, sempre entre línies, objecte de l’assetjament de la resta de forces, ja siguin socis de Govern (Junts), socis d’investidura (CUP), de pressupostos (comuns) i, evidentment, l’oposició (PSC). Un assetjament centrat en retratar una realitat «derrotista» i que pot resumir-se en un «tot va malament». Un discurs perceptible a les xarxes socials més hiperventilades i, també, en les que se centren en l’assumpte social. Un intent, creu el republicà, de desmerèixer la gestió republicana en la Generalitat. «Hi ha moltes dificultats, però també motius per a l’esperança», va iniciar Junqueras el seu discurs en el consell nacional republicà, i va seguir: «Hi ha qui sembla que estigui interessat a contagiar-nos del seu esperit derrotista, que tot va malament. I no és cert». Una cantarella que es relaciona amb la gestió republicana de la Generalitat i que entronca amb una de les crítiques de l’espai postconvergent. De l’estat social del català Junqueras va assenyalar que («hi ha qui prestigia la llengua, escrivint, cantant o fent pel·lícules en català»); sobre la polèmica educativa amb els sindicats de mestres, el líder d’ERC va manifestar que «hem de sentir-nos orgullosos del descens de la ràtio a les aules de Catalunya i de la gratuïtat per als nens de P2 perquè això redunda en una millora de la justícia social».