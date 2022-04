Unes 500 persones, segons fonts de la Guàrdia Urbana, han participat aquest diumenge al migdia en una Marxa per Ucraïna al centre de Barcelona. Es tracta del sisè diumenge de protesta a la capital catalana per demanar la fi de la invasió russa.

La manifestació, amb sortida i arribada a la plaça de Catalunya, ha dibuixat un rectangle passant per la plaça d'Urquinaona, la Via Laietana, el Portal de la Pau i les Rambles. Amb pancartes i nombroses banderes d'Ucraïna, els participants a la marxa –de diferents nacionalitats- han reclamat més ajudes econòmiques i d'armament pel govern de Kíiv, han apostat per endurir les sancions contra Rússia i els seus oligarques i han exigit l'expulsió dels polítics russos dels països de la UE.