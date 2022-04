L'advocat Gonzalo Boye diu que l'expresident Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya "molt abans del que la gent es pensa". En una entrevista a l'ACN la vigília de la vista a Luxemburg sobre les prejudicials del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, el lletrat dels exiliats preveu que la causa judicial per la seva extradició "quedarà resolta en els pròxims mesos", tot i que evita pronosticar que el líder de JxCat pugui tornar abans de finals d'any. Boye diu que afronten "tranquils" l'audiència judicial de dimarts davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha d'examinar les preguntes prejudicials del Suprem.

"Llarena no vol assumir que la causa contra els exiliats està plena d'errors", critica l'advocat de Puigdemont. Segons ell, a Luxemburg s'està "jugant si les euroordres es regeixen pels drets fonamentals".

Espanya intenta extradir l'expresident Carles Puigdemont pel cas de l'1-O des de finals del 2017, quan va marxar a Bèlgica. Després d'un parell d'intents fallits, el Tribunal Suprem va reactivar les euroordres contra ell i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig a la tardor del 2019, un cop ja hi havia sentència contra els seus companys de govern. També contra la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Dimarts a les nou del matí, la sala gran del TJUE, formada per quinze jutges i un advocat general, escoltarà les posicions de les parts i les interrogarà. A part de la defensa dels exiliats, de l'Estat espanyol, del belga i Vox com a acusació particular, Polònia i Romania també s'han personat al cas i defensaran la posició espanyola.

S'espera que la Comissió Europea aporti la seva opinió sobre com s'ha d'interpretar la decisió marc que regula el sistema europeu d'extradició pel que fa a l'anàlisi dels drets fonamentals, una de les preguntes principals del jutge Llarena.

"La CE no està gaire còmoda perquè està navegant entre dues aigües, entre el dret de la Unió i satisfer els interessos de l'estat espanyol", opina Boye, que anticipa una posició poc favorable i "incoherent" de l'executiu comunitari.

Examen dels drets fonamentals

El magistrat del Suprem va enviar al TJUE fins a set preguntes prejudicials on qüestiona que Bèlgica rebutgés l'extradició de Puig perquè veia un risc de vulneració dels drets fonamentals. En concret, del dret a un judici just i a la presumpció d'innocència.

L'advocat de Puigdemont defensa que hi ha "jurisprudència" europea que permet als tribunals examinar si, en el cas d'una euroordre, es podrien vulnerar els drets fonamentals encara que no hi hagi "deficiències sistèmiques" de l'estat de dret. Així, Boye creu que el TJUE donarà via lliure a Bèlgica per denegar l'euroordre per risc de vulneració de drets. "Llarena no s'ha estudiat la jurisprudència", diu.

Competència del Suprem

"El TJUE no es pronunciarà sobre la competència del Suprem", afirma l'advocat de Puigdemont. Llarena vol saber fins a quin punt Bèlgica pot rebatre la seva competència. Els magistrats belgues recriminen als jutges del Suprem que es declarin competents per jutjar els implicats en el cas de l'1-O sense una base jurídica "explícita". "Sense un text legal explícit a aquest efecte, el Tribunal Suprem no es pot considerar com l'òrgan judicial establert per la llei", afirma la sentència belga, insinuant que els magistrats espanyols no interpreten bé les seves pròpies lleis.

Pròxims passos

A partir de la resposta del TJUE a les prejudicials, Llarena haurà de decidir si manté, retira o modifica les euroordres contra els exiliats. "Si vol fer una quarta euroordre, haurà de demanar un altre suplicatori", avisa Boye, que de totes maneres creu que la situació judicial dels seus clients es resoldrà "en els pròxims mesos". "A Llarena no li agrada la resposta del TJUE", opina.