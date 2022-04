A un any de les eleccions, l’òptica personal dels candidats, per exemple, a ser alcaldes, comença a prevaldre sobre les disciplines de partit. És una cosa comuna i transversal. Ahir va ser l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (que encara no ha revelat si competirà pel que seria el seu tercer mandat), la que va anunciar que presentarà esmenes a la llei de l’habitatge estatal, que s’està tramitant, per ajustar-la a les demandes dels col·lectius socials, ja que el redactat actual, en tràmit al Congrés, és «insuficient».

La llei estatal, presentada pel Govern de Pedro Sánchez, neix d’un acord, l’octubre del 2021, entre les dues forces de l’executiu, el PSOE i Unides Podem, coreligionaris aquests últims de la mateixa Colau. El text va superar el primer tràmit, el 10 de març, gràcies al vot d’ERC, que va aconseguir la promesa, oral i per escrit, que el nou text no envairia les competències autonòmiques. El mateix Sánchez va explicar que la llei es veuria «enriquida» amb les aportacions en forma d’esmenes dels grups. És en aquesta fase d’esmenes on hi vol intervenir Colau. «Volem assegurar-nos que limitarà el preu dels lloguers, frenarà els desnonaments i fixarà un finançament», va explicar l’alcaldessa a Catalunya Ràdio. També va detallar que ja havia traslladat aquesta intenció a les ministres de Drets Socials (Ione Belarra, d’UP) i Agenda Urbana (Raquel Sánchez, del PSOE). No seran les de l’alcaldessa les úniques millores que es proposin des del seu espai polític. De fet, els morats presentaran diverses esmenes durant la tramitació parlamentària de la norma amb la intenció d’obligar el PSOE a satisfer algunes de les peticions que no van ser ateses en aquella negociació d’un any que va acabar a l’octubre del 2021. L’actitud de l’ajuntament barceloní serà «constructiva i no confrontativa», va descriure Colau, i el seu objectiu és aconseguir que la llei incorpori «com a mínim» la limitació del preu dels lloguers que sí que es va incloure a la norma catalana. El Govern central va presentar recurs d’inconstitucionalitat i la llei va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.